Очарование момента в объективе камеры Орхана Мустафы - ВИДЕО
Азербайджанский блогер Орхан Мустафа поделился атмосферной серией визуальных кадров, в которых он по-своему запечатлел красоту мгновения.
Как передает Day.Az, в его объективе сменяют друг друга полёт самолёта, лошади, мирно гуляющие по открытому полю, огни светофора в ночном городе и многое другое.
Каждый кадр наполнен настроением и кинематографической эстетикой, передающей мимолётность момента и особое восприятие окружающего мира.
Все публикации Орхана доступны на его странице в Instagram.
