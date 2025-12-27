Очарование момента в объективе камеры Орхана Мустафы

Азербайджанский блогер Орхан Мустафа поделился атмосферной серией визуальных кадров, в которых он по-своему запечатлел красоту мгновения.

Как передает Day.Az, в его объективе сменяют друг друга полёт самолёта, лошади, мирно гуляющие по открытому полю, огни светофора в ночном городе и многое другое.

Каждый кадр наполнен настроением и кинематографической эстетикой, передающей мимолётность момента и особое восприятие окружающего мира.

Все публикации Орхана доступны на его странице в Instagram.