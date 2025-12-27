Актер Джордж Гафаров эффектно встречает 2026 год

Азербайджанский актёр Джордж Гафаров оригинально и стильно встретил 2026 год, поделившись эффектным видео в своих социальных сетях.

Как передает Day.Az, в коротком ролике артист предстаёт сразу в нескольких образах. Сначала он приоткрывает дверцу холодильника, демонстрируя слегка отросшую бороду и непринуждённый вид. Затем образ меняется на более дерзкий и элегантный и актёр появляется в чёрной шёлковой сорочке. Финальным аккордом становится третий образ: полностью элегантный костюм, подчёркивающий классический стиль.

Необычное новогоднее приветствие привлекло внимание подписчиков и получило множество откликов, отметивших чувство стиля и креативный подход актёра.