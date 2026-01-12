https://news.day.az/popularblog/1808754.html Баку, каким мы его помним - ФОТО На странице bakuplus.az в Instagram появились ностальгические фотографии города Баку, сделанные в период с 2005 по 2012 год. Как передает Day.Az, подборка вызвала тёплый отклик у подписчиков, напомнив им о знакомых улицах, зданиях и атмосфере столицы тех лет.
Баку, каким мы его помним - ФОТО
На странице bakuplus.az в Instagram появились ностальгические фотографии города Баку, сделанные в период с 2005 по 2012 год.
Как передает Day.Az, подборка вызвала тёплый отклик у подписчиков, напомнив им о знакомых улицах, зданиях и атмосфере столицы тех лет.
На снимках запечатлены разные уголки Баку - городская архитектура, повседневная жизнь, улицы и знаковые места до масштабных изменений и обновлений.
