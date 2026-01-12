Азербайджанский блогер boss_o75 поделился в Instagram подборкой видеокадров, на которых можно увидеть, как менялись азербайджанские знаменитости на протяжении многих лет.

Как передает Day.Az, видео собрало архивные и более современные фрагменты, наглядно демонстрируя трансформацию известных персон.

В подборке представлены кадры с участием таких звезд, как Раксана Исмаилова, Назпери Досталиева, Вафа Шарифова, Хумар Гадимова и других представителей азербайджанского шоу-бизнеса.