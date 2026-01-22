https://news.day.az/popularblog/1811263.html Азербайджанский блогер Наджиба в образе русалки Ариэль - ФОТО Азербайджанский блогер Наджиба после отдыха в Саудовской Аравии отправилась с супругом на Мальдивы, где предстала в образе русалки Ариэль. Как передает Day.Az, соответствующими кадрами она поделилась на своей странице в Инстаграм.
