Назрин Наджафова представила стильный лук для беременных - ВИДЕО

Азербайджанский инфлюенсер Назрин Наджафова представила стильный лук для беременных. Как передает Day.Az, соответствующими кадрами Назрин поделилась на своей странице в Инстаграм. Отметим, что Н.Наджафова является дочерью народной артистки Азербайджана Мялякханум Эйюбовой. Она замужем за певцом Марданом Кязимовым.