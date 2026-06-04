https://news.day.az/popularblog/1837744.html Нутовые пирожки от imhungry.az - ВИДЕО Азербайджанский блогер под никнеймом imhungry.az показала, как приготовить нутовые пирожки. Как передает Day.Az, рецептом она поделилась на своей странице в Instagram.
Нутовые пирожки от imhungry.az - ВИДЕО
Азербайджанский блогер под никнеймом imhungry.az показала, как приготовить нутовые пирожки.
Как передает Day.Az, рецептом она поделилась на своей странице в Instagram.
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