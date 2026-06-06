Куриный дюрюм от narmincooks

Азербайджанский фуд-блогер Нармин Аскерова, более известная как narmincooks, показала подписчикам как приготовить куриный дюрюм.

Как передает Day.Az, рецептом Нармин поделилась на своей странице в Инстаграм.