Кадры с торжества от apruza_

Азербайджанский блогер под никнеймом apruza_ показала новый элегантный образ.

Как передает Day.Az, девушка опубликовала видео на своей странице в Instagram.

На кадрах она позирует на фоне природы и праздничного декора, украшенного розами.