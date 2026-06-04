https://news.day.az/popularblog/1839325.html Кадры с торжества от apruza_ - ВИДЕО Азербайджанский блогер под никнеймом apruza_ показала новый элегантный образ. Как передает Day.Az, девушка опубликовала видео на своей странице в Instagram. На кадрах она позирует на фоне природы и праздничного декора, украшенного розами.
Кадры с торжества от apruza_ - ВИДЕО
Азербайджанский блогер под никнеймом apruza_ показала новый элегантный образ.
Как передает Day.Az, девушка опубликовала видео на своей странице в Instagram.
На кадрах она позирует на фоне природы и праздничного декора, украшенного розами.
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