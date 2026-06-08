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Самый большой бургер в Баку - ВИДЕО

Азербайджанский блогер Айхан Сулейманов, более известный как aykhunterr, рассказал о самом большом бургере в Баку. Как передает Day.Az, соответствующей публикацией он поделился на своей странице в Инстаграм. По его словам, такой бургер весит от 1 до 3 кг и стоит от 150 до 1200 манатов.