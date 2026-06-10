Турецкий салат Гавурдаг

Азербайджанский фуд-блогер Осман Абдуллаев, более известный как osman.cho, приготовил турецкий салат Гавурдаг (Gavurdağı salatası).

Как передает Day.Az, рецептом он поделился на своей странице в Инстаграм.