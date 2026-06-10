https://news.day.az/popularblog/1839657.html Турецкий салат Гавурдаг - ВИДЕО Азербайджанский фуд-блогер Осман Абдуллаев, более известный как osman.cho, приготовил турецкий салат Гавурдаг (Gavurdağı salatası). Как передает Day.Az, рецептом он поделился на своей странице в Инстаграм.
Турецкий салат Гавурдаг - ВИДЕО
Азербайджанский фуд-блогер Осман Абдуллаев, более известный как osman.cho, приготовил турецкий салат Гавурдаг (Gavurdağı salatası).
Как передает Day.Az, рецептом он поделился на своей странице в Инстаграм.
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