https://news.day.az/popularblog/1841182.html Арабская сказка hemistyle - ВИДЕО Азербайджанский блогер Гамида Селимова, более известная как hemistyle, отпраздновала день рождения в арабском стиле. Как передает Day.Az, соответствующей публикацией Гамида поделилась на своей странице в Инстаграм.
Арабская сказка hemistyle - ВИДЕО
Азербайджанский блогер Гамида Селимова, более известная как hemistyle, отпраздновала день рождения в арабском стиле.
Как передает Day.Az, соответствующей публикацией Гамида поделилась на своей странице в Инстаграм.
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