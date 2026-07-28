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Наджиба поделилась теплыми кадрами в кругу друзей - ВИДЕО

Азербайджанский блогер Наджиба и несколько других блогеров опубликовали совместный теплый пост. Как передает Day.Az, видео было размещено на странице девушки в Instagram. На кадрах Наджиба вместе с друзьями проводит время в дружеской атмосфере, наслаждается летним днем и исполняет песню.