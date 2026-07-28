https://news.day.az/popularblog/1850701.html Наджиба поделилась теплыми кадрами в кругу друзей - ВИДЕО Азербайджанский блогер Наджиба и несколько других блогеров опубликовали совместный теплый пост. Как передает Day.Az, видео было размещено на странице девушки в Instagram. На кадрах Наджиба вместе с друзьями проводит время в дружеской атмосфере, наслаждается летним днем и исполняет песню.
Наджиба поделилась теплыми кадрами в кругу друзей - ВИДЕО
Азербайджанский блогер Наджиба и несколько других блогеров опубликовали совместный теплый пост.
Как передает Day.Az, видео было размещено на странице девушки в Instagram.
На кадрах Наджиба вместе с друзьями проводит время в дружеской атмосфере, наслаждается летним днем и исполняет песню.
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