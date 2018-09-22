Поп-звезда с мировым именем купила дом в ипотеку

22 сентября 2018 16:03

Поп-певица Бейонсе вместе с мужем, рэпером Джей Зи купили особняк в ипотеку.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, стоимость дома в Лос-Анджелесе составила 88 миллионов долларов. Пара сделала первый взнос в размере 35,2 миллиона долларов, на остальную сумму оформила кредит, пишет The Wall Street Journal.

Ипотеку по ставке 3,4% звезды взяли в банке Goldman Sachs. Размер ежемесячной выплаты составит более 200 тысяч долларов.

В США - самая низкая в истории процентная ставка, а стоимость недвижимости наоборот растет, этим аналитики объясняют рост числа ипотечных заемщиков среди миллионеров. Благодаря ипотеке свободные деньги богатые люди могут инвестировать в другие проекты.

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