Поп-звезда с мировым именем купила дом в ипотеку
22 сентября 2018 16:03 123
Поп-певица Бейонсе вместе с мужем, рэпером Джей Зи купили особняк в ипотеку.
Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, стоимость дома в Лос-Анджелесе составила 88 миллионов долларов. Пара сделала первый взнос в размере 35,2 миллиона долларов, на остальную сумму оформила кредит, пишет The Wall Street Journal.
Ипотеку по ставке 3,4% звезды взяли в банке Goldman Sachs. Размер ежемесячной выплаты составит более 200 тысяч долларов.
В США - самая низкая в истории процентная ставка, а стоимость недвижимости наоборот растет, этим аналитики объясняют рост числа ипотечных заемщиков среди миллионеров. Благодаря ипотеке свободные деньги богатые люди могут инвестировать в другие проекты.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
21 сентября 20:40 842
Рианна стала послом Барбадоса
21 сентября 19:37 739
Том Харди рассказал, что у него общего со злой сущностью Венома
21 сентября 15:43 843
Владимир Маркин в преддверии концерта обратился к бакинцам - ВИДЕО
21 сентября 09:02 1 049
Известный американский рэпер отправляется в тюрьму
20 сентября 20:30 934
«Мать драконов» посвятила татуировку сериалу
20 сентября 13:38 2 347