Юморист и телеведущий Максим Галкин рассказал телеканалу "Звезда", что его творческая востребованность, в том числе, на корпоративах объясняется его профессиональным подходом к работе, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Успеху поспособствовало то, что я очень давно начал, еще в те годы, когда было принято работать качественно. Поэтому я и продержался до 2019 года, когда мало кто поддерживает высокий уровень. Поэтому я и остаюсь до сих пор в топе", - пояснил юморист.

Галкин добавил, что настоящему артисту не должно быть важно, где он выступает: в огромном концертном зале, в маленьком городе, на свадьбе или дне рождения. По его словам, он часто выступает бесплатно в благотворительных целях, и в любом случае устанавливает "высокий уровень юмора или отдачи на сцене".

Ранее газета "Комсомольская правда" раскрыла гонорары юмористов за выступления на корпоративах и других частных мероприятиях. Рейтинг возглавил Галкин, концерт которого стоит свыше трех с половиной миллионов рублей, за ним следуют Александр Ревва, Юлия Михалкова, Евгений Петросян и другие артисты.



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