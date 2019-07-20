Американская певица Бейонсе, которая на днях презентовала клип на песню SPIRIT, выпустила альбом The Lion King: The Gift, приуроченный к выходу нового фильма "Король Лев", передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Напомним, что для ремейка легендарной диснеевской картины исполнительница записала официальный саундтрек.

В альбоме The Lion King: The Gift целых 27 композиций. Несмотря на название работы, Бейонсе отмечает, что альбом необходимо рассматривать как отдельный от "Короля Льва" проект.

В записи свежей пластинки принимали участие Кендрик Ламар, Чайлдиш Гамбино, Джей Зи и другие известные хип-хоп музыканты. В новых треках также можно услышать музыку нигерийских, южноафриканских и камерунских музыкантов. Примечательно, что Бейонсе называет альбом The Lion King: The Gift своим "любовным письмом в Африку".

Новый альбом Бейонсе The Lion King: The Gift можно послушать на Spotify, Google Play, Apple music и в других музыкальных сервисах.

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