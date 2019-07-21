https://news.day.az/showbiz/1139939.html Бейонсе нарушила королевский протокол на премьере «Короля льва»
Бейонсе нарушила королевский протокол на премьере «Короля льва»
Американская певица Бейонсе нарушила протокол королевской семьи Великобритании на премьере фильма "Король лев". Об этом сообщает The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Отмечается, что исполнительница приехала на показ фильма позднее принца Гарри и Меган Маркл на более чем полтора часа.
Уточняется, что звезда опоздала на ковровую дорожку из-за проблем с платьем.
Так она увидела, что на ее платье порвано в одном месте. Бейонсе не хотела менять платье, поэтому ее портным срочно пришлось исправлять разрыв.
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