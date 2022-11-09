Умер основатель и фронтмен рок-группы Nazareth

Умер основатель и фронтмен Nazareth Дэн Маккаферти.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Ultimate Classic Rock со ссылкой на бас-гитариста рок-группы Пита Эгню.

Музыкант скончался на 77-м году жизни.

Маккаферти был бессменным вокалистом Nazareth с 1968 года. С 2013 года он страдал хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ). Он покинул группу, узнав о диагнозе.