https://news.day.az/showbiz/1509976.html Умер основатель и фронтмен рок-группы Nazareth
Умер основатель и фронтмен рок-группы Nazareth
Умер основатель и фронтмен Nazareth Дэн Маккаферти.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Ultimate Classic Rock со ссылкой на бас-гитариста рок-группы Пита Эгню.
Музыкант скончался на 77-м году жизни.
Маккаферти был бессменным вокалистом Nazareth с 1968 года. С 2013 года он страдал хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ). Он покинул группу, узнав о диагнозе.
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