Моника из "Друзей" устроила сюрприз фанатам сериала

Устроить незабываемую фотосессию своим фанатам решила звезда легендарного американского сериала "Друзья" Кортни Кокс.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, актриса, сыгравшая Монику Геллер, приехала в студию Warner Brothers, где снимали ситком.

Кокс спряталась за спинкой знаменитого оранжевого дивана у фонтана, где снималась заставка "Друзей". Когда гости делали фото, Кортни выскакивала из-за дивана и "портила" кадр.