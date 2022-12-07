https://news.day.az/showbiz/1517440.html Моника из "Друзей" устроила сюрприз фанатам сериала - ВИДЕО
Моника из "Друзей" устроила сюрприз фанатам сериала - ВИДЕО
Устроить незабываемую фотосессию своим фанатам решила звезда легендарного американского сериала "Друзья" Кортни Кокс.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, актриса, сыгравшая Монику Геллер, приехала в студию Warner Brothers, где снимали ситком.
Кокс спряталась за спинкой знаменитого оранжевого дивана у фонтана, где снималась заставка "Друзей". Когда гости делали фото, Кортни выскакивала из-за дивана и "портила" кадр.
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