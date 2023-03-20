Дрю Бэрримор выступила в защиту Хью Гранта

Актриса Дрю Бэрримор высказалась в защиту Хью Гранта, которого ранее раскритиковали за грубость в интервью на церемонии вручения премии "Оскар". Об этом сообщает The New York Post, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

О том, что 62-летнего актера не стоит судить слишком строго за откровенное равнодушие в интервью и лаконичность ответов на вопросы, Дрю Бэрримор сказала в своем ток-шоу "The Drew Barrymore Show".

"Честно, если вы знаете Хью, то это тот способ, которым он показывает свою симпатию", - сказала 48-летняя актриса.

Она добавила, что ей было смешно от того, что люди сочли ее коллегу "брюзгой".

"Нет, это просто Хью Грант. Вы думаете, что имеете дело с такой очаровательной кинозвездой, но на самом деле вы имеете дело с ворчливым Хью, а потом вы начинаете любить этого ворчливого Хью. Когда он так говорит, честное слово, это он так шутит, он не пытается никого обидеть", - объяснила Дрю Бэрримор.

Она отметила, что в тот момент, когда модель Эшли Грэм брала интервью у Хью Гранта на красной дорожке "Оскара", он был "настоящим".