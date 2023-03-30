Американская актриса Анджелина Джоли запускает собственный бренд одежды и ювелирных украшений. Об этом сообщает The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

47-летняя Анджелина Джоли подала заявку на регистрацию торговой марки Atelier Jolie.

"Анджелина работает над этим проектом уже больше года и надеется, что торговая марка будет одобрена, чтобы она могла двигаться вперед в своем новом предприятии. Бренд охватит все, начиная от изготовления ювелирных украшений на заказ, заканчивая пошивом одежды", - цитируют журналисты слова источника.

Отмечается, что Джоли, как сторонница устойчивой моды, сделает на этом акцент при создании бренда.

На прошлой неделе Анджелину Джоли засняли на свидании с наследником династии банкиров Дэвидом Майером де Ротшильдом.