Аль Пачино об отказе от большой роли

Американский актер и режиссер Аль Пачино рассказал, что отказался от исполнения роли Хана Соло в фильме "Звездные войны", так как не понял сюжет проекта. Об этом сообщает Variety, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru.

Артист отметил, что после выхода картины "Крестный отец" он стал настолько востребованным в киноиндустрии, что его приглашали во все новые проекты. Аль Пачино подчеркнул, что за участие во франшизе "Звездные войны" ему предлагали внушительный гонорар, однако он не понял сценария ленты.

"Если бы потребовалось, они предложили бы мне сыграть саму королеву Елизавету II. Но от роли Хана Соло в "Звездных войнах" я отказался, потому что совершенно не понял, о чем фильм. Мне предлагали очень большие деньги, но я понял, что это не мое", - признался актер, пошутив, что из-за этого сыгравший персонажа Хана Соло артист Харрисон Форд обязан ему своей карьерой.