Умер актер из "Звездных войн" Майкл Калвер

Британский актер Майкл Калвер, известный благодаря эпизодической роли в фильме "Звёздные войны: Империя наносит ответный удар" (Star Wars: The Empire Strikes Back, 1980), умер в возрасте 85 лет. Об этом телеканалу Sky News сообщил агент Калвера Томас Боуингтон, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Роль в "Звездных войнах" была одной из самых маленьких ролей, которые он когда-либо сыграл, но в его жизни она стала одной из самых больших", - отметил представитель актера, ушедшего из жизни у себя дома 27 февраля.

Калвер сыграл капитана имперского космокрейсера Лорта Ниду, которого убивает главный злодей первой трилогии "Звездных войн" Дарт Вейдер. В эпизоде, который занимает меньше минуты экранного времени, герой Калвера, упустивший корабль повстанцев, заявляет своему экипажу, что берет ответственность на себя и идет приносить начальству извинения за допущенный промах. В следующем кадре зритель видит уже умирающего Ниду, который стоит на коленях перед Вейдером, произносящим запомнившуюся фанатам киносаги фразу "Извинения приняты, капитан".

Калвер был состоявшимся театральным актером и почти полвека снимался в кино и на телевидении - как правило, в эпизодических ролях или ролях второго плана. В фильме "Из России с любовью" (From Russia with Love, 1963) его можно увидеть в одном кадре с Шоном Коннери, играющим супершпиона Джейма Бонда, однако имя Калвера не появляется в титрах фильма. В начале 2000-х годов Калвер отошел от актерской работы и занимался политическим активизмом.

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