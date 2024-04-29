https://news.day.az/showbiz/1656152.html На Шэрон Стоун подали в суд
На Шэрон Стоун подали в суд
На голливудскую актрису Шэрон Стоун подали в суд, потребовав компенсацию в 35 тысяч долларов из-за ДТП.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает издание People.
Истцом выступила Аманда Годепски. Она обвинила актрису в том, что та спровоцировала ДТП на южном съезде с автострады 101 в Лос-Анджелесе.
Авария произошла в 2023 году. По словам Годепски, актриса сильно превысила скорость и врезалась в ее автомобиль. Из-за этого девушка понесла "утрату заработной платы", "имущественный ущерб", "утрату трудоспособности" и "общий ущерб".
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