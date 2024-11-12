Супермодель Клаудия Шиффер показала свою 20-летнюю дочь

Супермодель Клаудия Шиффер показала поклонникам свою старшую дочь. Звезда поделилась в соцсетях редкими фото с Клементиной в день ее рождения и призналась, что гордится ею, передает Day.Az.

"Моей взрослой душе, Клементине, сегодня исполнилось 20 лет. Самый чуткий и одновременно страстный Скорпион. Ее называют "самой трудолюбивой" на любом месте работы. Она полна страсти, настойчивости и любопытства, с невероятно сильным чувством собственного "я" и глубиной. С нетерпением жду, как ты будешь расти дальше в своем новом приключении - учебе в области искусства и моды, следуя только своему ритму", - написала знаменитость.

Шиффер родила дочь от режиссера и продюсера Мэттью Вона. Пара сыграла свадьбу в 2002 году в Англии. Влюбленные организовали торжество в сельской церкви XIV века. У супругов трое общих детей: помимо Клементины, они также воспитывают 21-летнего Каспара и 14-летнюю Козиму.