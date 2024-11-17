Стали известны детали отношений Хью Джекмана после развода

Актер Хью Джекман устроил свидания в ресторанах для Саттон Фостер. Об этом сообщает New York Post, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отношения Хью Джекмана и Саттон Фостер наполнены легкостью и радостью. Пара много времени проводит вместе, обедая в ресторанах Нью-Йорка и наслаждаясь романтическими прогулками по Центральному парку.

"Они счастливы как никогда", - заключил инсайдер издания.

16 сентября 2023 года стало известно, что Хью Джекман и его жена Деборра-Ли Фернесс разводятся после 27 лет брака.

"По прошествии последних нескольких лет любовь, которую они испытывали друг к другу, превратилась скорее в дружбу, которая была разрушена во время COVID, поскольку карантин совсем не помог их браку и действительно осложнил их отношения", - сообщил источник.

Актер был женат на Деборре-Ли Фернесс с 1996 года. Они познакомились на съемках сериала "Коррелли". Супруга старше актера на 13 лет. В браке с Джекманом Деборра-Ли пережила несколько выкидышей. После этого актеры усыновили двоих детей - сына Оскара и дочь Аву Элиот.