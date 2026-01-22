Azərbaycanla Aİ iqtisadi əlaqələrin inkişafını müzakirə edib
Azərbaycanla Avropa İttifaqı (Aİ) arasında iqtisadi əlaqələrin inkişafı və mövcud potensialın reallaşdırılması məsələləri müzakirə olunub.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov "X" hesabında paylaşım edib.
"Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Davos İqtisadi Forumunda iştirak çərçivəsində Avropa İttifaqının Genişlənmə üzrə komissarı Marta Kos ilə görüş keçirdik.
Görüşdə Azərbaycan-Aİ iqtisadi əməkdaşlığı gündəliyində əsas prioritetləri, o cümlədən ticarət və enerji tərəfdaşlığını, həmçinin nəqliyyat və logistika infrastrukturunun daha da inkişafı istiqamətində görülən tədbirləri vurğuladıq. Eyni zamanda, Azərbaycan-Avropa İttifaqı iqtisadi münasibətlərinin tam potensialının reallaşdırılması imkanları ətrafında fikir mübadiləsi apardıq", - paylaşımda qeyd edilib.
