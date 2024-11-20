Самойлова выступила против чайлдфри: «Хотим поднимать демографию»

Блогерша Оксана Самойлова не исключила, что снова станет матерью, в беседе с журналистами на премии "Звезды хайпа".

Как передает Day.Az, об этом сообщает Telegram-канал "Звездач".

Самойлова ответила на вопрос, планирует ли пополнение в семье фразой: "Хотелось бы, чтобы в нашей стране было поменьше чайлдфри". Также она заявила, что крепкие семьи знаменитостей помогают продвигать институт брака и "всю эту семейность" в России.

"Это правильно, полезно для общества, все-таки год семьи, нужно не забывать, мы хотим поднимать демографию страны", - отметила блогерша.

На премию "Звезды хайпа" Самойлова вышла вместе с козой, на которую она надела розовый свитер. Сама блогерша появилась на сцене в "голом" топе из страз и черных брюках.