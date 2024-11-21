Сыгравший Бэтмена Паттинсон сыграет в новом фильме

Звезда "Сумерек" Роберт Паттинсон присоединился к актерскому составу нового фильма режиссера Кристофера Нолана.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Deadline.

В картине также примут участие Мэтт Дэймон, Том Холланд, Энн Хэтэуэй, Зендея и Лупита Нионго. Премьера фильма состоится 17 июля 2026 года. Детали проекта не раскрываются. Предположительно, съемки могут начаться в начале 2025 года. Роберт Паттинсон уже работал с Ноланом над фильмом "Довод".

В 2022 году Паттинсон сыграл главную роль в фильме Мэтта Ривза "Бэтмен". В январе 2023-го режиссер подтвердил, что все еще работает над сиквелом картины. По словам Ривза, он пишет сценарий нового фильма вместе с Мэттом Томлином, работавшим над сценарием первого фильма.

Фильмы "Темный рыцарь" и "Бэтмен: Начало" Кристофера Нолана являются одними из самых популярных экранизаций комиксов про одноименного супергероя. Картины удостоились премий "Сатурн", "Империя", Американского института киноискусств, People's Choice Awards.