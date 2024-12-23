Джессика Симпсон вызвала слухи о собственном двойнике из-за смены имиджа

Певица Джессика Симпсон вызвала слухи о двойнике из-за смены имиджа. Об этом сообщает Page Six, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

44-летняя Джессика Симпсон сидела на стуле в студии звукозаписи. Рядом стоят пианино и чехлы для гитар. Певица позировала в черном блейзере с белой мини-юбкой и укороченным топом.

"Я не могу дождаться, когда вы все услышите саундтрек моей души", - написала Симпсон.

Поклонники тут же предположили, что у артистки появился двойник, поскольку на фото она не похожа на себя.

Симпсон замужем за бывшим игроком NFL Эриком Джонсоном, они поженились 5 июля 2014 года, а до свадьбы встречались четыре года. Супруги растят троих детей: 12-летнюю Максвелл Дрю, 11-летнего Эйса Кнуте и 5-летнюю Берди Мэй.

Певица признавалась, что во время третьей беременности набрала 45 килограммов. По словам звезды, она стеснялась своего тела и боялась остаться в таком весе навсегда. Однако за год артистке удалось сильно похудеть. Симпсон говорила, что добилась "колоссального" результата и смогла надеть джинсы, которые носила еще до рождения первенца. Знаменитость соблюдала диету, исключила из рациона продукты, содержащие глютен, а также активно занималась спортом. По признанию певицы, ей также помогла поддержка супруга, который вдохновлял ее продолжать работать над собой в моменты отчаяния.