Галь Гадот перенесла операцию на мозге

Актриса Галь Гадот перенесла экстренную операцию на мозге всего за несколько недель до родов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом она рассказала в своем Instagram.

"Это было суровым напоминанием о том, как быстро все может измениться, и в самый разгар трудного года мне хотелось только одного - держаться и жить. Мы поспешили в больницу, и всего через несколько часов я уже была на операционном столе", - поделилась звезда "Чудо-женщины".

Знаменитости поставили диагноз церебральный венозный тромбоз. В ходе недуга у артистки были головные боли, из-за которых она не могла встать с постели.

Гадот оказалась на операционном столе во время четвертой беременности в марте этого года. Актриса родила здоровую дочь и назвала ее Ори, что означает "мой свет".

После операции "чудо-женщина" проходила длительную реабилитацию, после чего смогла полностью восстановиться.

Галь Гадот замужем за израильским бизнесменом Яроном Версано, они поженились в 2009 году. Через два года супруги сообщили, что ждут первенца, и в ноябре 2011 года у них родилась дочь Альма. В марте 2017 года у пары появилась еще одна девочка, ее назвали Майей, а в июне 2021 года - третий ребенок Даниэлла. В марте 2024 года актриса стала матерью в четвертый раз.