Музыкант Scorpions рассказал об угрожавшей его жизни болезни

Бывший музыкант рок-группы Motorhead, барабанщик Scorpions Микки Ди рассказал о борьбе с болезнью, угрожавшей его жизни, в новом посте на Facebook, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам 61-летнего Ди, он пережил сепсис - серьезное заболевание, при котором организм неправильно реагирует на инфекцию.

"В этот праздничный сезон я был госпитализирован с очень серьезным заражением крови (сепсисом). Я пробыл в больнице три недели, но сейчас уже дома, борюсь с этой ублюдочной бактерией", - написал шведский музыкант.

Ди поблагодарил врачей и медицинский персонал за оказанную ему помощь.

"После нескольких операций я вернулся домой, все мои показатели идут в правильном направлении. Предстоит еще долгий период восстановления и реабилитации", - уточнил артист, отметив, что уже в конце февраля планирует вернуться к работе и участвовать в юбилейном туре Scorpions.