Варум и Агутин рискуют потерять элитную квартиру в Лос-Анджелесе

Российские артисты Анжелика Варум и Леонид Агутин могут лишиться элитной квартиры в Лос-Анджелесе, которая стоит примерно 200 млн рублей. Об этом сообщает aif.ru, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

7 января в западной части Лос-Анджелеса начался усиливаемый ветром лесной пожар. Огонь охватил три района города - Итон, Пасифик-Палисейдс и Херст. Президент США Джо Байден назвал пожары в Калифорнии самыми разрушительными за всю историю штата.

По данным aif.ru, "где-то в тех краях" расположена квартира Агутина и Варум площадью 300 кв.м.

Также звездная чета владеет в США апартаментами в жилом комплексе The Pinnacle Condominium Association, которые расположены на первой береговой линии. Площадь недвижимости составляет 170 кв.м, а стоимость - больше $6 млн.

Из-за лесных пожаров в зоне бедствия оказались дома многих голливудских знаменитостей.