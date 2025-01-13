«Я чувствую вину»: Дженнифер Гарнер откровенно про утрату близкой подруги из-за пожара
Дженнифер Гарнер выразила глубокую скорбь по поводу утраты близкой подруги, погибшей в результате разрушительных пожаров в Лос-Анджелесе.
Как передает Day.Az, в интервью MSNBC актриса поделилась, что её подруга из церковной общины не успела вовремя эвакуироваться.
Известная своей активной общественной позицией, Дженнифер присоединилась к шеф-повару Хосе Андресу и его организации World Central Kitchen. Она помогала раздавать еду эвакуированным жителям и пожарным, борющимся с огнём.
Актриса призналась, что испытывает вину за то, что её дом уцелел, в то время как многие друзья и соседи потеряли свои жилища.
Напомним, что пожары начались 7 января 2025 года и охватили более 21 000 акров в районах Pacific Palisades и Малибу. Они нанесли значительный ущерб, вынудив тысячи людей покинуть свои дома.
Среди пострадавших от огня оказались и другие знаменитости. Адам Броди, Лейтон Мистер, Анна Фэрис и Джон Гудман потеряли свои дома в результате катастрофы.
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