Звезда «Сплетницы» впервые стал отцом

Звезда сериала "Сплетница" Эд Вествик впервые стал отцом. Об этом актер сообщил в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

У 37-летнего Эда Вествика и его 33-летней супруги Эми Джексон родился сын. Актер и модель назвали мальчика Оскаром. Знаменитость опубликовал фото, где был запечатлен вместе с женой и новорожденным ребенком на поле. Артист целовал возлюбленную, которая держала в руках малыша. Сын пары был укутан в одеяло, украшенное вышивкой с именем.

"Добро пожаловать в мир, Оскар Александр Вествик", - написал актер.