Бывшая жена Тома Круза кардинально сменила имидж

Экс-супруга актера Тома Круза, артистка Кэти Холмс, кардинально сменила имидж. Знаменитость опубликовала фото в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

46-летняя Кэти Холмс предстала перед камерой с мелированием на волосах. Актриса позировала с макияжем, выполненным в нюдовых тонах. Артистка была запечатлена в светлом брючном костюме с синими цветами, черной майке и шоколадных замшевых туфлях на маленьком каблуке. Знаменитость дополнила образ темно-коричневой сумкой с бахромой в стиле бохо.

В ноябре 2006 года Том Круз женился на актрисе Кэти Холмс. Свадьба прошла в Италии, а за полгода до нее, 18 апреля 2006 года, у влюбленных родилась дочь Сури. В 2012-м знаменитости развелись.