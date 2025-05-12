https://news.day.az/showbiz/1751787.html Рэпер A$AP Rocky показал кольцо со статуей Рианны из золота и бриллиантов Рэпер A$AP Rocky купил кольцо со статуей Рианны из золота и бриллиантов. Об этом сообщает People, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Ювелир Джейсон Арашебен, более известный как Джейсон из Беверли-Хиллз, снял репортаж про коллекцию украшений A$AP Rocky. Так, рэпер показал кольцо со статуей Рианны из золота с бриллиантами.
Рэпер A$AP Rocky показал кольцо со статуей Рианны из золота и бриллиантов
Рэпер A$AP Rocky купил кольцо со статуей Рианны из золота и бриллиантов. Об этом сообщает People, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Ювелир Джейсон Арашебен, более известный как Джейсон из Беверли-Хиллз, снял репортаж про коллекцию украшений A$AP Rocky. Так, рэпер показал кольцо со статуей Рианны из золота с бриллиантами.
"Видишь это лицо? Ты знаешь, кто это", - говорит в ролике A$AP Rocky.
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