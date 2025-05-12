Рэпер A$AP Rocky показал кольцо со статуей Рианны из золота и бриллиантов

Рэпер A$AP Rocky купил кольцо со статуей Рианны из золота и бриллиантов. Об этом сообщает People, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ювелир Джейсон Арашебен, более известный как Джейсон из Беверли-Хиллз, снял репортаж про коллекцию украшений A$AP Rocky. Так, рэпер показал кольцо со статуей Рианны из золота с бриллиантами.

"Видишь это лицо? Ты знаешь, кто это", - говорит в ролике A$AP Rocky.