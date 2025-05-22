Кевин Спейси попросил вернуть его в кино

Актер Кевин Спейси, получая почетную награду за достижения в кино и телевидении во время Каннского кинофестиваля, сравнил себя с некогда "отмененным" легендарным сценаристом Далтоном Трамбо. Об этом сообщает TMZ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Во время благодарственной речи он намекнул на то, что просит вернуть его в кино - напомнил, как Кирк Дуглас настоял на том, чтобы в титрах фильма "Спартак" указали имя состоявшего в черном списке Голливуда за прокоммунистические настроение Трамбо.

Известно, что за свои убеждения Трамбо год отсидел в тюрьме. Его сценарии к фильмам "Отважный" и "Римские каникулы" получил премию "Оскар", но сам Трамбо остался без статуэтки, поскольку был персоной нон грата.

В 1990-х, уже после кончины, Трамбо официально присудили "Оскар" за "Римские каникулы".

Кевин Спейси был обвинен многочисленными лицами в сексуальных домогательствах, но не был признан виновным - и американским, и британским судом. Однако за время скандала он лишился карьеры в Голливуде. Все обвинения против него относились к 2000-м и 2010-м годам, когда актер был художественным руководителем лондонского театра "Олд Вик". Первые обвинения в домогательствах были выдвинуты актеру в 2017 году.