https://news.day.az/showbiz/1755440.html Умерла шриланкийская актриса и политик Малини Фонсека Выигравшая более 40 наград актриса и политик Малини Фонсека ушла из жизни в возрасте 78 лет. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщила газета Daily Mirror. По ее информации, Фонсека умерла 24 мая в частном госпитале, где проходила лечение.
Умерла шриланкийская актриса и политик Малини Фонсека
Выигравшая более 40 наград актриса и политик Малини Фонсека ушла из жизни в возрасте 78 лет.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщила газета Daily Mirror.
По ее информации, Фонсека умерла 24 мая в частном госпитале, где проходила лечение.
Актерская карьера Малини началась в 1960-х годах, она сыграла более чем в 140 фильмах. По данным известного кинопортала IMDb, помимо многочисленных наград внутри Шри-Ланки, Фонсека получила диплом Московского международного кинофестиваля 1975 года.
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