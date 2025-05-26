Григорий Лепс решил зарегистрировать свой бренд под названием "дядьГРИШ". О подаче в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) заявки сообщает Агентство городских новостей "Москва", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Согласно данным ведомства, после регистрации бренда Лепс сможет производить и продавать видеокассеты, диски, программное обеспечение (ПО) для компьютерных игр, мультфильмы, мелодии для мобильных телефонов и даже софт для операций с криптовалютой. Кроме того, под брендом "дядьГРИШ" музыкант сможет публиковать книги, выпускать музыку, проводить выставки, открывать отели, кальянные, бары, ночные клубы, столовые, виртуальные рестораны и даже приюты для животных.