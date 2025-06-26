Умер победитель Берлинского кинофестиваля Фиори

Музыкант, автор саундтреков для многих фильмов и лидер группы Harmonium Серж Фиори ушел из жизни в возрасте 73 лет. Об этом сообщается на странице музыканта на портале IMDb, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Артист умер 24 июня в родном Квебеке. Серж был лауреатом нескольких наград, в том числе победителем Берлинского кинофестиваля 2003 года. Статуэтку "Берлинале" он получил за музыку к драмеди "Чрезвычайная судьба мадам Бруэтт". Также Фиори написал саундтреки к картинам "Мой маленький бес", "Закончить незаконченное", "Удивительная история" и другим.

Известно, что в последние годы музыкант боролся с тяжелым заболеванием. Смерть наступила в результате осложнений.