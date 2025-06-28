Марион Котийяр и Гийом Кане объявили о расставании

Актриса Марион Котийяр объявила о расставании с Гийомом Кане после 18 лет отношений. Об этом сообщает Associated Press, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Пара выпустила совместное заявление, чтобы "избежать слухов, спекуляций и неверных интерпретаций". Они также сообщили, что расстаются по обоюдному согласию и с уважением друг к другу. Однако причину разрыва они так и не назвали.

С 2007 года Марион Котийяр состояла в фактическом браке с актером Гийомом Кане. У них двое детей: сын Марсель и дочь Луиз. Марион Котийяр активно участвует в общественной деятельности, в частности, в защите окружающей среды, поддерживая деятельность Greenpeace.

После международного успеха "Долгой помолвки" Марион Котийяр стала одной из самых востребованных актрис французского кино. В 2005 году вышло шесть фильмов с ее участием, а в ноябре 2006 года состоялась премьера романтической комедии Ридли Скотта "Хороший год". В 2007 году Котийяр сыграла знаменитую французскую певицу Эдит Пиаф в фильме "Жизнь в розовом цвете".