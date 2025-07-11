https://news.day.az/showbiz/1766953.html Бруклина Бекхэма засняли с женой и тестем в Италии Сына Дэвида Бекхэма Бруклина засняли с женой Николой Пельтц на отдыхе после ссоры с родителями. Как передает Day.Az, об этом сообщает The Sun. Пара проводит время на яхте в компании отца Николы, миллиардера Нельсона Пельтца, с которым они на днях отметили его 83-й день рождения, а также ее братьев и других близких.
Бруклина Бекхэма засняли с женой и тестем в Италии
Сына Дэвида Бекхэма Бруклина засняли с женой Николой Пельтц на отдыхе после ссоры с родителями.
Как передает Day.Az, об этом сообщает The Sun.
Пара проводит время на яхте в компании отца Николы, миллиардера Нельсона Пельтца, с которым они на днях отметили его 83-й день рождения, а также ее братьев и других близких.
"Я люблю тебя сильно, папа. Зак, я люблю доставать тебя. Бруклин, ты мой мир", - написала Пельтц.
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