Бруклина Бекхэма засняли с женой и тестем в Италии

Сына Дэвида Бекхэма Бруклина засняли с женой Николой Пельтц на отдыхе после ссоры с родителями.

Как передает Day.Az, об этом сообщает The Sun.

Пара проводит время на яхте в компании отца Николы, миллиардера Нельсона Пельтца, с которым они на днях отметили его 83-й день рождения, а также ее братьев и других близких.

"Я люблю тебя сильно, папа. Зак, я люблю доставать тебя. Бруклин, ты мой мир", - написала Пельтц.