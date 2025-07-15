В США преступник похитил жесткие диски с невыпущенной музыкой Бейонсе

В США похитили жесткие диски с записями еще не выпущенной музыки певицы Бейонсе. Об этом, ссылаясь на полицию Атланты, сообщает телеканал ABC News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По имеющейся информации, преступник взломал принадлежащий хореографу певицы автомобиль и украл оттуда два чемодана, в которых находились связанные с выступлениями Бейонсе конфиденциальные материалы, в том числе еще невыпущенную музыку и планы будущих выступлений.

В результате проведенного расследования полиции удалось установить личность похитителя. Суд выписал ордер на его арест. Однако задержать преступника пока не удалось.

В настоящее время Бейонсе находится в турне. 14 июля она провела последний концерт в Атланте, после чего отправится в Лас-Вегас.