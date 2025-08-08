Внешность возлюбленного Элизабет Херли высмеяли в сети

Пользователи сети высмеяли внешность возлюбленного британской актрисы, дизайнера и модели Элизабет Херли на фото с красной дорожки премьеры фильма "Наследство", которая состоялась в Лондоне.

Как передает Day.Az, соответствующие комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

60-летняя знаменитость предстала перед камерами вместе с 63-летним отцом американской певицы Майли Сайрус, музыкантом Билли Рэй Сайрусом. Так, звезда "Остина Пауэрса" выбрала для выхода в свет облегающее красное платье с вырезом на груди и золотые серьги в виде перьев. При этом она сделала яркий макияж глаз и уложила волосы в пышные локоны. Ее избранник, в свою очередь, предпочел черную рубашку с короткими рукавами и классические брюки.

Читатели портала обратили внимание на длинные прямые волосы Сайруса и принялись обсуждать их в комментариях под материалом. "Интересно, делятся ли они друг с другом советами по уходу за волосами?", "Когда встречаешься с тем, у кого волосы лучше, чем у тебя", "Какая странная пара. Он выглядит бездомным и грязным. Что он мог предложить такой шикарной и красивой женщине?", "Кажется, он покрасил волосы, или они просто ужасно грязные", "Наверняка он пользуется утюжком для волос", - писали они.