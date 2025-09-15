София Вергара пропустила «Эмми» из-за госпитализации

София Вергара сообщила, что у нее началась сильная аллергия перед мероприятием. Актриса была доставлена ​​в отделение неотложной помощи из-за проблем со зрением. Знаменитость показала кадры, сделанные в больнице.

"Не попала на церемонию вручения премии "Эмми", но оказалась в отделении неотложной помощи. Извините, пришлось все отменить! Возникла ужасная аллергия на глазах прямо перед тем, как сесть в машину!" - написала артистка.

Знаменитость должна была вручать премию за лучшую мужскую роль в мини-сериале, антологии или телефильме. Ее заменили Малин Акерман и Бриттани Сноу.

Победителем телевизионной премии "Эмми" в номинации "Лучший драматический сериал" стал проект "Больница Питт" (The Pitt, 2025), рассказывающий о работе врачей скорой помощи в американском Питтсбурге.