Знаменитый голливудский актер попал в ДТП

Американский актер Алек Болдуин и его брат Стивен стали участниками дорожно-транспортного происшествия в Ист-Хэмптоне, штат Нью-Йорк. Об этом сообщает портал TMZ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, внедорожник Range Rover, на котором передвигались братья, врезался в дерево. В результате столкновения у автомобиля был поврежден бампер и капот.

На опубликованных порталом кадрах видно, как Алек и Стивен Болдуины под дождем осматривают разбитую машину, а затем, дождавшись прибытия полиции, уезжают на другом внедорожнике.

Кто именно находился за рулем в момент аварии, пока неизвестно. Информации о пострадавших не поступало.

В 2021 году во время съемок фильма "Ржавчина" Болдуин выстрелил из оружия, которое было заряжено боевыми, а не холостыми патронами. В результате ранения получили оператор Галина Хатчинс и режиссер Джоэл Соуса. Спасти Хатчинс не удалось. Против Болдуина возбудили уголовное дело, которое впоследствии было прекращено. Суд пришел к выводу, что причиной трагедии стала неосторожность ассистента Ханны Гутьеррес-Рид, которая заряжала оружие. В апреле 2024 года она получила 18 месяцев тюрьмы.