Пэрис Хилтон повторила образ Бритни Спирс из 2000-х

Певица Пэрис Хилтон снялась в образе Бритни Спирс в стиле 2000-х. Снимками она поделилась в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

44-летняя Пэрис Хилтон в рамках подготовки к Хэллоуину примерила красный комбинезон из латекса.

"Начинаю неделю Хэллоуина с чествования моей королевы Бритни Спирс", - написала Хилтон.