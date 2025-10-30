https://news.day.az/showbiz/1791886.html Пэрис Хилтон повторила образ Бритни Спирс из 2000-х Певица Пэрис Хилтон снялась в образе Бритни Спирс в стиле 2000-х. Снимками она поделилась в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. 44-летняя Пэрис Хилтон в рамках подготовки к Хэллоуину примерила красный комбинезон из латекса. "Начинаю неделю Хэллоуина с чествования моей королевы Бритни Спирс", - написала Хилтон.
