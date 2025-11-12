Известная актриса удалила все фото в соцсетях до похудения

Известная американская актриса и стендаперша Эми Шумер удалила все фото в соцсетях до похудения. Об этом пишет People, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналисты издания заметили, что 44-летняя звезда фильма "Красотка на всю голову" очистила свой аккаунт в Instagram от старых снимков. Однако выяснилось, что несколько часов назад Шумер опубликовала пост со снимками в ярко-красном мини-платье и остроносых туфлях, продемонстрировав тем самым новую внешность после похудения.

По данным портала, в марте знаменитость призналась, что избавилась от лишних килограммов с помощью препарата "Мунджаро" (лекарство для борьбы с сахарным диабетом второго типа у взрослых и ожирения).