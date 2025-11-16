Хайди Клум в леопардовом мини-платье пришла на премию с дочерью Лени

Модели Хайди и Лени Клум посетили церемонию вручения премии "Женщины года" Glamour.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Vogue.

52-летняя Хайди Клум и ее 21-летняя дочь Лени вместе появились на красной ковровой дорожке. Супермодель предпочла для выхода мини-платье с леопардовым принтом и коричневую меховую накидку. Лени Клум надела черное кружевное платье поверх черного боди.

С 2019 года супермодель замужем за музыкантом Томом Каулитцем, который моложе нее на 16 лет. Общих детей у пары нет.

У знаменитости четверо детей. Дочь Хелен (Лени) она родила в 2004 году от своего жениха, бизнесмена Флавио Бриаторе, но рассталась с ним еще во время беременности. Во втором браке с певцом Силом у супермодели родились двое мальчиков и девочка: сейчас Генри 19 лет, Йохану 18 лет, а Лу 15 лет. В 2009 году музыкант удочерил старшего ребенка жены, а через три года супруги развелись.